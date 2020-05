Esthetic Clinic & SPA

SOINS CABINE HAUTE PERFORMANCE - OLIVIER CLAIRE

SOIN VISAGE - SOIN CORPS

Cet établissement propose également les produits Olivier Claire dans le cadre d'un soin cabine haute performance unique en France, agissant sur tous les signes de l'âge : le "Soin cabine Haute Performance - Olivier Claire", n'hésitez pas à prendre rdv.

OLIVIER CLAIRE repousse les limites de l’exceptionnel avec les Soins de beauté Haute Performance.

L’efficacité des soins Olivier Claire est née de l’expertise irremplaçable du créateur « Olivier Couraud » sur le monde végétal.

Partant du constat que la nature a le pouvoir unique d’offrir à chaque femme une beauté efficace et sophistiquée, les crèmes Olivier Claire réunissent en une gamme 100% made in France des actifs rares au plus haut niveau de concentration autorisé pour une expérience sensorielle sans égal.

Dans cet établissement, les produits Olivier Claire sont proposés en « soin cabine » dans le cadre d’un ensemble de mouvements de modelage qui révèlent, transcendent et pérennisent la beauté du visage et du corps.